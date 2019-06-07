Армения выдвинула требование к цене на российский газ

Согласованная цена на российский газ не должна тормозить темы роста экономики Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал цену на газ. По его словам, это очень важный вопрос для двусторонних отношений.

«Я думаю, что нужно понять все нюансы этого вопроса, потому что я сказал во время встречи с президентом России, что у нас очень хорошая экономическая динамика», – приводит его слова РИА «Новости».

Пашинян отметил, что по итогам первого квартала показатель экономического роста в Армении составил 7,1 %.

«Это показывает, что есть у нас очень хорошие шансы сделать экономический прорыв. Мы это называем экономической революцией. И очень важно, чтобы мы смогли согласовать такую цену на газ, чтобы эта цена не ломала тот темп, который есть у нас в экономике», – добавил премьер Армении.

Он выразил надежду на то, что Россия и Армения найдут общий язык.

Пашинян также сообщил, что Владимир Путин может посетить Ереван 1 октября, к этому сроку вопрос стоимости газа может быть уже согласован.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что на встрече Путина и Пашиняна не обсуждалась проблема нагорно-карабахского урегулирования.