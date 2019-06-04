МИД ответил Помпео на призыв по MH17

Замглавы МИД Александр Грушко в ответ на заявление госсекретаря США Майка Помпео по потерпевшему крушение на Украине в июле 2014 года Boeing заметил, что расследование пока не завершено, а Москва давно озвучила претензии по его ходу.

«Это такая тактика американцев давать всем указания. Причем здесь США? Расследование, кстати говоря, идет, оно не завершено, хотя о завершении объявлялось несколько раз, и наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили»,– передает РИА «Новости» слова Грушко.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна «сделать больше» для расследования крушения Boeing-777 «Малайзийских авиалиний».

В пятницу премьер Малайзии раскритиковал следствие по катастрофе МН17 в Донбассе. А за неделю до этого в Нидерландах заявили, что Украина является одним из возможных организаторов атаки на Boeing.

Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины. Погибли 298 пассажиров и члены экипажа.