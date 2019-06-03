«Россия 24» рассказала, как ОПГ взяли под контроль Ингушетию

Журналисты телеканала «Россия 24» подготовили репортаж об организованных преступных группировках Ингушетии, которые взяли под контроль весь регион и держат в страхе бизнесменов и простых граждан.

«В Ингушетии организованные преступные группировки вольготно чувствуют себя и держат в страхе бизнесменов и простых граждан. Лидеры ОПГ крышуют нефтяной бизнес, автозаправки, лекарственный рынок и торговые центры. Представители криминальных структур региона воруют миллионы на госконтрактах и обналичивают бюджетные деньги в карманных фирмах-помойках», – говорится в подводке к сюжету «России 24».

В репортаже показано, как бойцы Росгвардии проводят следственные мероприятия на нелегальной автозаправке. «Вдоль дорог десятки таких опасных мини-заправок: одна или две колонки и огромная емкость с топливом у всех на виду. … Они работают без лицензии, не платят налоги, храня топливо опасным способом, незаконно заправляют бытовые баллоны. Когда приходит полиция – устраивают скандал», – говорит корреспондент.

Он также рассказывает о серии закрытых из-за многочисленных нарушений в настоящее время автозаправок «Магас-Ойл». «Ее владельцем в Ингушетии считают бывшего высокопоставленного чиновника Мусу Келигова. После госслужбы он превратился в богатого бизнесмена», – говорит журналист.

По его словам, основным активом Келигова была нефтяная компания «Ингросс», которая также неоднократно закрывалась из-за неоформленной лицензии и несоответствия требованиям безопасности.

«Бизнесмен вкладывал деньги и в другие объекты. По некоторым данным контролировал торговый центр. Так, в Назрани прокуратура закрыла объекты за несоблюдение требований пожарной безопасности. … Оскандалился и еще один проект, к которому якобы были причастны люди Мусы Келигова. Речь о компании «Вокруг света». Эта фирма долгие годы занималась организацией паломничества мусульман в Мекку. …По данным МВД, фирма «Вокруг света» не заплатила налогов на 22 миллиона рублей, да еще и фактически обманывала паломников, как пишут СМИ, не без помощи местного муфтия Исы Хамхоева», – говорит корреспондент.

По его словам, «Иса Хамхоев очень богатый человек, его семья владеет так называемым новым рынком, предприятие не раз ловили на нарушении санитарных норм, сейчас рынок закрыт. Есть данные, что родственники Хамхоева также имели крупную долю в аптечном бизнесе, которому мог покровительствовать бывший глава управления Росздравнадзора в Ингушетии Малсаг Ужахов».

Журналист отмечает, что представителей ОПГ «проблемы простого народа не волнуют». «Чтобы набить кошельки потуже они и дальше будут продавать опасное топливо, не заботясь о своих сотрудниках и клиентах, заставлять работяг стоять у проржавевших газовых баллонов, которые могут рвануть любую минуту. … Эти люди будут сдавать в аренду здания, пожар в которых может унести жизни десятков людей. Им позволено покупать землю по 23 копейки за метр, … они могут экономить на безопасности детей в школах. … Эти люди могут зарабатывать на единоверцах и не платить налоги, а значит, красть у тех, кому в селах нужны дороги, детские сады и больницы», – заключает журналист.