«Россия 24» рассказала, как ОПГ взяли под контроль Ингушетию

Взгляд
3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
Разделы

Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
Перейти а раздел…

В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
Перейти а раздел…

Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
Перейти а раздел…

Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Война со скорой – с чем сталкиваются врачи неотложки

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

      Перейти а раздел…

      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
      Подробности...

      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

      Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Количество выходных на новогодние праздники необходимо:
          • Сократить

          • Увеличить

          • Оставить как есть

          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В русском языке нашли новый союз
            Установлен один из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ под МосквойЭксперт оценил намерение США и Израиля заключить с Россией сделку по СирииМэр Харькова призвал к прямым переговорам с РоссиейВ России значительно упала добыча нефти
            Названы сферы труда с наибольшим числом безработныхПоявилось видео ракетного удара по военному аэродрому в СирииОставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли заменуКрым стал лидером по росту экономики в России
            Екатеринбургская епархия продолжит добиваться строительства храмаСША пригрозили лишить Евросоюз защиты от «российской угрозы»Шарий объяснил видео о планах Румынии захватить часть УкраиныБританские ученые изучили связь между размером женской груди и капустой

            Главная тема


            Кернес бьёт Зеленского его же оружием

            «Давай, браток, держись»


            Сосед убитого в драке спецназовца ГРУ рассказал подробности трагедии

            «чертовски сильно бомбят»


            Трамп призвал Россию остановить «бойню» в Идлибе

            американская модель


            Выбежавшую на поле в финале ЛЧ полуголую подругу русского пранкера заблокировали в Instagram

            Видео

            заявление ОКР


            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

            проблемы пентагона


            В США признали F-35 одним из худших образцов американского вооружения

            «и это не Россия»


            В США назвали реально влияющую на американские выборы страну

            «технологический вакуум»


            В Китае рассказали о «самой страшной ракете» России для США

            викторина


            Вы помните подвиги детей-героев?

            Война без правил


            Андрей Безруков: США объявили Китай врагом

            Украина – страна чудес


            Максим Соколов: Либертарии всех стран, соединяйтесь

            Лунгин и «мракобесы»


            Сергей Козлов: Новоявленный «Плохиш» российского кино

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            «Россия 24» рассказала, как ОПГ взяли под контроль Ингушетию

               3 июня 2019, 11:29
            Фото: Россия 24/youtube.com
            Текст: Мария Бобылева

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Журналисты телеканала «Россия 24» подготовили репортаж об организованных преступных группировках Ингушетии, которые взяли под контроль весь регион и держат в страхе бизнесменов и простых граждан.

            «В Ингушетии организованные преступные группировки вольготно чувствуют себя и держат в страхе бизнесменов и простых граждан. Лидеры ОПГ крышуют нефтяной бизнес, автозаправки, лекарственный рынок и торговые центры. Представители криминальных структур региона воруют миллионы на госконтрактах и обналичивают бюджетные деньги в карманных фирмах-помойках», – говорится в подводке к сюжету «России 24».

            В репортаже показано, как бойцы Росгвардии проводят следственные мероприятия на нелегальной автозаправке. «Вдоль дорог десятки таких опасных мини-заправок: одна или две колонки и огромная емкость с топливом у всех на виду. … Они работают без лицензии, не платят налоги, храня топливо опасным способом, незаконно заправляют бытовые баллоны. Когда приходит полиция – устраивают скандал», – говорит корреспондент.

            Он также рассказывает о серии закрытых из-за многочисленных нарушений в настоящее время автозаправок «Магас-Ойл». «Ее владельцем в Ингушетии считают бывшего высокопоставленного чиновника Мусу Келигова. После госслужбы он превратился в богатого бизнесмена», – говорит журналист.

            По его словам, основным активом Келигова была нефтяная компания «Ингросс», которая также неоднократно закрывалась из-за неоформленной лицензии и несоответствия требованиям безопасности.

            «Бизнесмен вкладывал деньги и в другие объекты. По некоторым данным контролировал торговый центр. Так, в Назрани прокуратура закрыла объекты за несоблюдение требований пожарной безопасности. … Оскандалился и еще один проект, к которому якобы были причастны люди Мусы Келигова. Речь о компании «Вокруг света». Эта фирма долгие годы занималась организацией паломничества мусульман в Мекку. …По данным МВД, фирма «Вокруг света» не заплатила налогов на 22 миллиона рублей, да еще и фактически обманывала паломников, как пишут СМИ, не без помощи местного муфтия Исы Хамхоева», – говорит корреспондент.

            По его словам, «Иса Хамхоев очень богатый человек, его семья владеет так называемым новым рынком, предприятие не раз ловили на нарушении санитарных норм, сейчас рынок закрыт. Есть данные, что родственники Хамхоева также имели крупную долю в аптечном бизнесе, которому мог покровительствовать бывший глава управления Росздравнадзора в Ингушетии Малсаг Ужахов».

            Журналист отмечает, что представителей ОПГ «проблемы простого народа не волнуют». «Чтобы набить кошельки потуже они и дальше будут продавать опасное топливо, не заботясь о своих сотрудниках и клиентах, заставлять работяг стоять у проржавевших газовых баллонов, которые могут рвануть любую минуту. … Эти люди будут сдавать в аренду здания, пожар в которых может унести жизни десятков людей. Им позволено покупать землю по 23 копейки за метр, … они могут экономить на безопасности детей в школах. … Эти люди могут зарабатывать на единоверцах и не платить налоги, а значит, красть у тех, кому в селах нужны дороги, детские сады и больницы», – заключает журналист.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............