Названа причина смерти моряков на судне «Василий Головнин»

По данным экспертизы, двое моряков судна «Василий Головнин» компании Fesco погибли из-за отравления метанолом.

О причине гибели моряков суда «Василий Головнин» из-за отравления метанолом, сообщил представитель Федерации профсоюзов Приморского края, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что вины работодателя, по предварительным данным, нет. В самой компании Fesco во Владивостоке ход проверки не комментируют.

Напомним, в апреле матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения умерли на дизель-электроходе «Василий Головнин» «при странных обстоятельствах» после завершения антарктической экспедиции, когда корабль направлялся в южноафриканский порт Кейптаун.

Ранее сообщалось, что в африканской республике Кабо-Верде задержали 11 российских моряков.