Создано «раздевающее» женщин приложение

В Сети появилось приложение DeepNude, которое позволяет «раздевать» людей с помощью обработки нейросетью, пишут американские СМИ.

Приложение использует фотографию одетого человека и после обработки создает новое изображение, при этом программа работает только с изображениями женщин, пишет Vice.

При попытке загрузить мужское изображение приложение приставляет к мужчинам женские груди и гениталии, отмечает издание.

Профессор права в юридической школе университета Мэриленда Дэниель Ситрон заявила, что это приложение является «вторжением в сексуальную неприкосновенность частной жизни».

«Теперь любой может оказаться жертвой мести, не сделав ни одного обнаженного фото. Эта технология не должна быть доступна для общественности», – отреагировала создатель движения женщин, ставших «жертвами порно из мести» Кейтлин Боуден.

В российском правительстве на появление скандального приложения отреагировали более сдержанно.

«Самое глупое, что можно сделать – это начать громко возмущаться по этому поводу. Лучшей рекламы придумать нельзя. А так это останется на уровне глупой шалости. Если кому-то не нравится, что объектами фантазии программы являются девушки, то сделайте такое же для мальчиков и успокойтесь. И отвяжитесь уже со своим антисексизмом», – прокомментировал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин новость о приложении Rambler News Service.