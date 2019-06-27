Врио главы Астраханской области дал старт конкурсу «Губернаторский резерв»

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Врио главы Астраханской области дал старт конкурсу «Губернаторский резерв»

            27 июня 2019, 17:36

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В Астраханской области состоялся запуск регионального кадрового конкурса «Губернаторский резерв», который позволит найти профессиональных и эффективных управленцев для включения в команду губернатора. Старт конкурсу дал врио главы региона Игорь Бабушкин.

            Конкурс проводится по поручению врио губернатора при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В своем выступлении Игорь Бабушкин отметил, что смысл конкурса – в формировании управленческой команды региона молодыми и талантливыми людьми, стремящимися проявить себя. При этом для самих участников «Губернаторского резерва» работа в проекте может стать уникальной возможностью повысить профессиональный уровень, получить новые знания и компетенции.

            «Я обращаюсь ко всем молодым управленцам – как проживающим в области, так и родившимся здесь, но, к сожалению, уехавшим работать в другие субъекты: примите участие в нашем конкурсе — это хорошая возможность проверить свои силы и получить карьерные перспективы, в том числе в исполнительной власти региона», – подчеркнул врио губернатора.

            В конкурсе будут использованы современные методики оценки, которые уже показали свою эффективность в ходе кадрового проекта «Лидеры России». Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко, участников конкурса «Губернаторский резерв» будут оценивать федеральные эксперты, ранее работавшие на конкурсе «Лидеры России».

            «Наша главная задача – обеспечить беспристрастность. Нам важно, чтобы оценивающий эксперт не знал ничего личного о кандидате, не учился с ним в одной школе и так далее. Именно независимость оценки позволит отбирать кандидатов строго по их способностям и компетенциям, а не по каким-то другим параметрам», – обозначил приоритеты Павел Безручко.

            За неукоснительным соблюдением правил конкурсных процедур будет следить Наблюдательный совет конкурса, председателем которого стала Ольга Башкина.

            «В нашем совете представлены высокопрофессиональные люди из самых разных областей жизни региона – от промышленности до образования и здравоохранения. Такой состав способен обеспечить прозрачность и объективность отбора участников», – отметила председатель Наблюдательного совета.

            Принять участие в конкурсе «Губернаторский резерв» могут руководители в возрасте до 45 лет включительно с высшим образованием и управленческим опытом (не менее года для конкурсантов до 35 лет и не менее трех лет для участников в возрасте от 36 до 45 лет).

            Этап сбора заявок продлится до 23.59 24 июля. Для регистрации в качестве участника необходимо зайти на сайт конкурса губернаторскийрезерв.рф, создать личный кабинет и заполнить анкету. В качестве первого задания участникам конкурса надо будет подготовить эссе и ответить в нём на 4 вопроса. Сделать это предстоит так же в срок до 24 июля.

            АНО «Россия – страна возможностей» – это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.


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