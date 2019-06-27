Врио главы Астраханской области дал старт конкурсу «Губернаторский резерв»

В Астраханской области состоялся запуск регионального кадрового конкурса «Губернаторский резерв», который позволит найти профессиональных и эффективных управленцев для включения в команду губернатора. Старт конкурсу дал врио главы региона Игорь Бабушкин.

Конкурс проводится по поручению врио губернатора при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В своем выступлении Игорь Бабушкин отметил, что смысл конкурса – в формировании управленческой команды региона молодыми и талантливыми людьми, стремящимися проявить себя. При этом для самих участников «Губернаторского резерва» работа в проекте может стать уникальной возможностью повысить профессиональный уровень, получить новые знания и компетенции.

«Я обращаюсь ко всем молодым управленцам – как проживающим в области, так и родившимся здесь, но, к сожалению, уехавшим работать в другие субъекты: примите участие в нашем конкурсе — это хорошая возможность проверить свои силы и получить карьерные перспективы, в том числе в исполнительной власти региона», – подчеркнул врио губернатора.

В конкурсе будут использованы современные методики оценки, которые уже показали свою эффективность в ходе кадрового проекта «Лидеры России». Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко, участников конкурса «Губернаторский резерв» будут оценивать федеральные эксперты, ранее работавшие на конкурсе «Лидеры России».

«Наша главная задача – обеспечить беспристрастность. Нам важно, чтобы оценивающий эксперт не знал ничего личного о кандидате, не учился с ним в одной школе и так далее. Именно независимость оценки позволит отбирать кандидатов строго по их способностям и компетенциям, а не по каким-то другим параметрам», – обозначил приоритеты Павел Безручко.

За неукоснительным соблюдением правил конкурсных процедур будет следить Наблюдательный совет конкурса, председателем которого стала Ольга Башкина.

«В нашем совете представлены высокопрофессиональные люди из самых разных областей жизни региона – от промышленности до образования и здравоохранения. Такой состав способен обеспечить прозрачность и объективность отбора участников», – отметила председатель Наблюдательного совета.

Принять участие в конкурсе «Губернаторский резерв» могут руководители в возрасте до 45 лет включительно с высшим образованием и управленческим опытом (не менее года для конкурсантов до 35 лет и не менее трех лет для участников в возрасте от 36 до 45 лет).

Этап сбора заявок продлится до 23.59 24 июля. Для регистрации в качестве участника необходимо зайти на сайт конкурса губернаторскийрезерв.рф, создать личный кабинет и заполнить анкету. В качестве первого задания участникам конкурса надо будет подготовить эссе и ответить в нём на 4 вопроса. Сделать это предстоит так же в срок до 24 июля.

АНО «Россия – страна возможностей» – это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.