В СПЧ назвали выводы Левада-центра по исследованию о пытках поспешными

Социологическое исследование Левада-центра о пытках в России содержит в себе поспешные выводы, которые стали «сенсацией» для СМИ, заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Брод в соцсетях сообщил, что Левада-центр опубликовал аналитический отчет по результатам исследования о пытках в России, передает РАПСИ.

В центре внимания специалистов оказалось два сюжета: распространенность этого явления и отношение общества к нему. По словам члена СПЧ, в СМИ появилось большое количество материалов, посвященных исследованию, однако их общая направленность представляется односторонней и несбалансированной.

«Ссылаясь на аналитический отчет Левада-центра, журналисты подчеркивают, что каждый десятый россиянин сталкивался с пытками в своей жизни. Однако корректен ли данный вывод? Ключевым понятием для любого социологического исследования является репрезентативность. Коллектив Левада-центра проводил опрос в 53 субъектах РФ, в 148 точках опроса, а общий объем выборки составил 3400 респондентов. В этой связи закономерен вопрос: идет ли речь о каждом десятом из 3400 человек или об одной десятой населения России?» – пишет Брод.

По мнению члена СПЧ, в своем аналитическом отчете коллективу Левада-центра следовало четко оговорить все полученные выводы во избежание двусмысленностей и определиться с базовыми дефинициями.

Так, из документа не ясно, какое определение пытки было использовано для составления вопросов респондентам. «Зачитывали ли они определение пытки, принятое в международном праве, или давали свои трактовки? К сожалению, методологический инструментарий исследования в этой части не прописан. А постановка вопроса во многом формирует и ответ. В первом же разделе «Общие замечания о характере полученных материалов» собственно о материалах речи нет, там даны особенности правовых установок россиян», – пояснил Брод.

Отметив важность и актуальность темы пыток в России, член СПЧ призвал не делать на ней сенсаций, а также не говорить о том, что российские власти безразличны к этому вопросу.

«Напомним, что Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов вместе с правозащитниками предложили идею введения новой статьи «Пытки» в УК РФ. Россия не отказывается от сотрудничества с ООН по данному вопросу. Члены СПЧ регулярно обсуждают эту тему с президентом, руководством Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ. Есть и масса других предложений по усилению общественного контроля в этой сфере», – заключил Брод.