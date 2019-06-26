Футболисты стали массово покидать грузинский клуб после антироссийской акции

Взгляд
26 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
Разделы

Россию потеснили на рынке оружия

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Об этом заявил Владимир Путин, потребовав сохранить лидирующие позиции на рынке вооружений. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
Перейти а раздел…

Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать в соблюдении правил дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
Перейти а раздел…

Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной

Советским солдатам не запрещали молиться – но те предпочитали не афишировать свои религиозные взглядыФото: Семен Альперин/РИА «Новости»
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал по меньшей мере спорное заявление. На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной он сказал, что войну, дескать, выиграли крещеные люди. Погибшие же некрещеные бойцы Красной армии, по его мнению, – это принесенные за безбожие жертвы. Прав ли митрополит – и как на самом деле бойцы Великой Отечественной относились к религии? Подробности...
Перейти а раздел…

Океанское могущество США оплачено страданиями маленького народа

Одна из главных причин, по которой жители Окинавы мечтают о независимости, американские военные базыФото: Issei Kato/Reuters
Дональд Трамп хочет пересмотреть отношения с Токио – и тем самым рискует открыть ящик Пандоры. В современном мире нельзя исключать ничего. Например, того, что Япония расколется на части из-за усталости от американской оккупации, а Китай воспользуется тем, что нелояльные США народы живут по соседству с американскими военными базами. В первую очередь речь идет об Окинаве. Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...

Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

          За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась?
          • Улучшилась

          • Ухудшилась

          • Не изменилась

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу назвал главную цель Запада в информационной войне с Россией
            Путин потребовал не прятать камеры на дорогахВ России решили добиться нулевой смертности на дорогахСтали известны подробности предстоящей встречи Путина и ТрампаТурецкий пятизвездочный отель обвинили в дискриминации детей из России
            В ПАСЕ предложили вернуть России полномочия, но с рядом условийБилеты на самолет в Грузию резко подорожали после запрета прямых перелетовИностранцам запретят въезд в РФ за неуплаченные штрафы за нарушение ПДДСоловьев рассказал Канделаки притчу после эфира о Грузии
            США направили России ноту протестаРПЦ предложила считать эмбриона человеком с момента зачатияПушков ответил Кикабидзе на слова о поддержке грузинской оппозицииРоссию потеснили на рынке оружия

            Главная тема


            Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

            «ущемление в правах»


            В Кремле ответили на выдвинутые ПАСЕ условия

            «тупые животные»


            Шарий дал емкое определение украинской делегации в ПАСЕ

            скандал с курсантами


            Спецназ ГРУ превращают во «второй сорт»

            Видео

            провал украинизации


            Россия выбрала союзника на Ближнем Востоке

            звезда Instagram


            Установлена личность девушки из Тбилиси с оскорбительным плакатом в адрес России

            «очень спешил»


            Нарушитель установил рекорд скорости на Крымском мосту

            «гостеприимная страна»


            Los Angeles Times посоветовала американцам съездить в Крым

            викторина


            Каким был первый день великой войны?

            Лево-зеленое безумие


            Игорь Мальцев: В Германии идет тихая гражданская война

            Президент в осаде


            Геворг Мирзаян: Эрдоган попал в сложную ситуацию

            Братья грузины


            Алексей Алешковский: Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

            на ваш взгляд


            Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?

            Футболисты стали массово покидать грузинский клуб после антироссийской акции

               26 июня 2019, 16:53
            Фото: facebook.com/FCTorpedoKutaisi1946
            Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Грузинский футбольный клуб, обвинивший Россию в «оккупации», испытывает серьезные финансовые проблемы, в последние дни его покинули семь игроков, могут уйти еще несколько, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

            «Торпедо» (Кутаиси) – один из трех клубов чемпионата Грузии по футболу, которые на днях играли в футболках с «антиоккупационными» лозунгами – в последние дни покинуло семь игроков, сообщил грузинский интернет-ресурс Sportall.ge.

            В их числе и россиянин Нодар Кавтарадзе, тоже принявший участие в акции, когда футболисты появились в майках с надписями «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

            По данным Sportall.ge, вскоре должен решиться вопрос спонсора, но если это не произойдет, уйдут еще два футболиста. Все это происходит перед первыми играми в квалификационном раунде Лиги Европы, которые состоятся 11 июля, отмечает портал.

            В нынешнем розыгрыше чемпионата Грузии торпедовцы пока занимают 4-е место среди 10 команд.

            В аналогичной акции приняли тогда участие команды «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави», их поддержал украинский футбольный клуб из Полтавы «Ворскла».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............