Футболисты стали массово покидать грузинский клуб после антироссийской акции

Грузинский футбольный клуб, обвинивший Россию в «оккупации», испытывает серьезные финансовые проблемы, в последние дни его покинули семь игроков, могут уйти еще несколько, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Торпедо» (Кутаиси) – один из трех клубов чемпионата Грузии по футболу, которые на днях играли в футболках с «антиоккупационными» лозунгами – в последние дни покинуло семь игроков, сообщил грузинский интернет-ресурс Sportall.ge.

В их числе и россиянин Нодар Кавтарадзе, тоже принявший участие в акции, когда футболисты появились в майках с надписями «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».

По данным Sportall.ge, вскоре должен решиться вопрос спонсора, но если это не произойдет, уйдут еще два футболиста. Все это происходит перед первыми играми в квалификационном раунде Лиги Европы, которые состоятся 11 июля, отмечает портал.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Грузии торпедовцы пока занимают 4-е место среди 10 команд.

В аналогичной акции приняли тогда участие команды «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави», их поддержал украинский футбольный клуб из Полтавы «Ворскла».