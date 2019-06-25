Космодром Байконур обокрали

Казахстанец похитил с космодрома Байконур принадлежащее России имущество, а скрывавший вора хозяин дома напал на полицейских. Стражей порядка пришлось госпитализировать, сообщает Следственный комитет Байконура.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК Байконура.

«Следствием установлено, что 22.06.2019 около 23.00 часов в дежурную часть УМВД России на комплексе «Байконур» поступило телефонное сообщение о хищении имущества с территории базы ГУП «Жилищное хозяйство», расположенной на площадке №9 комплекса «Байконур». На место происшествия были направлены несколько мобильных нарядов полиции. Во время прибытия нарядов с территории базы выехал грузовой автомобиль «КАМАЗ» с прицепом, водитель которого требования остановиться не выполнил, пытался скрыться на территории близлежащего поселка Тюра-Там», – говорится в сообщении.

Хозяин домовладения, во двор которого въехал преследуемый «КАМАЗ», напал на участвовавших в преследовании сотрудников МВД.

«Мужчина повредил один из служебных автомобилей полиции, бросив в него камень. В ходе устного разбирательства по данному поводу названный мужчина, находившийся в состоянии опьянения, нанес одному из сотрудников полиции удар головой в область лица, после чего схватил второго полицейского за область шеи, пытаясь душить его. Находившиеся неподалеку от места происшествия знакомые и соседи преступника, приняв сторону последнего, стали проявлять агрессию в отношении представителей власти», – добавили в пресс-службе ведомства.

После этого один из полицейских произвел предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Конфликт прекратился после прибытия на место происшествия сотрудников Представительства МВД Республики Казахстан в городе Байконур.

Отмечается, что в ходе инцидента двое полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми их пришлось госпитализировать.

В отношении водителя «КАМАЗА» возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище». В настоящее время ведутся следственные действия.