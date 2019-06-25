Суррогатные матери из России стали популярны на Западе

Суррогатные матери из России становятся все популярнее среди жителей западных стран, за одну беременность и роды россиянки могут получить от 1,3 млн рублей.

В настоящее время суррогатное материнство законодательно запрещено в Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Швейцарии и некоторых штатах США. Поэтому иностранцы «едут за детьми» в Россию, где такая возможность узаконена с 1996 года. Обратиться к помощи донора имеют право любые лица с проблемами в репродуктивной системе, не дающими выносить и родить ребенка. Заказать такую услугу могут как законные пары, так и родители-одиночки, передает РИА «ФАН».

За одни роды россиянке готовы заплатить 1 млн рублей, плюс всю беременность будут присылать на карточку по 35 тыс. рублей в месяц. В случае экстренных ситуаций – кесарева сечения или других осложнений – положена страховка: еще 50-100 тыс. рублей минимум. Если у женщины уже были дети (то есть здоровье уже точно позволяет стать матерью), ей заплатят 1,5 млн рублей.

В договоре прописываются обязанности суррогатной матери, например, прием необходимых лекарств, посещение врачей, режим питания на время беременности и постоянная связь по телефону либо с врачом, либо с родителями. Прописываются все риски, в случае, если не наступит или вдруг прервется беременность, если родится двойня.

Екатерина из Перми была суррогатной матерью для иностранцев уже дважды. «Я очень люблю детей, у меня самой их двое, год назад я помогла одной паре из Финляндии. Делаю это исключительно в благих целях, чтобы доставить радость тем, кто не может иметь ребенка естественным способом. Конечно, я на этом смогла заработать, лишние деньги никогда не помешают. Я воспринимала себя как воспитатель в детском саду: закончился учебный год – пришло время расстаться», – рассказала женщина.

Пара из Дании мечтала о ребенке, но по состоянию здоровья не могла родить традиционным способом, поэтому решила приехать за ним в Россию. «Мы благодарны Марии – у нее самой несколько невероятно красивых детей, она очень милая и спокойная, мы забрали ее на время беременности из России к себе в Данию, поселили рядом с русской православной церковью, с ней было очень приятно общаться, она была очень ответственной мамой. Эта женщина дала нам возможность стать родителями, за это мы ей безумно благодарны», – рассказали Линда и Марк, родители ребенка, рожденного русской женщиной.

Политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов полагает, что иностранцы продолжат интересоваться суррогатным материнством в России, потому что это выгоднее как минимум вдвое.