Президент ассоциации ветеранов «Альфы»: Евкуров патриот и принес много хорошего республике

«Кто бы ни пришел сейчас на пост главы республики, без советов и рекомендаций Евкурова – этого заслуженного человека – он не обойдется», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров, комментируя решение главы Ингушетии подать президенту прошение об отставке.

«Я лично знаю Юнус-Бека Евкурова, отношусь к нему с большим уважением. Для меня он – в первую очередь, офицер, герой России, боевой генерал, который для России сделал очень многое», – подчеркнул президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Он напомнил, что летом 2009 года Евкуров был тяжело ранен в ходе покушения, когда боевики взорвали его кортеж.

«У Евкурова огромная сила воли. Даже после того страшного покушения, которое он пережил в июне 2009 года, глава Ингушетии не оставил свой пост, и продолжал руководить республикой, – напомнил собеседник. – Евкуров – подлинный патриот России, подлинный патриот Ингушетии, человек, который принес много хорошего республике». Гончаров отметил: «Евкуров добивался того, чтобы федеральные деньги приходили в республику. На эти средства построены школы, больницы, высшие учебные заведения».

«Решение Евкурова подать в отставку – для меня в какой-то степени шок. Я пока не знаю, какие именно причины побудили его к этому. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, – добавил собеседник. – В любом случае, повторяю, я уважаю его как мужчину, как генерала».

Как подчеркивает Гончаров, кто бы ни пришел сейчас на пост главы республики, без советов и рекомендаций Евкурова – этого заслуженного человека – он не обойдется.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, возглавлявший Ингушетию с 2008 года Юнус-Бек Евкуров в понедельник объявил о намерении уйти в отставку. Он пообещал, что будет и дальше делать все возможное ради «процветания России и родной Ингушетии». Евкуров заявил, что за время, когда он находился во главе республики, в регионе удалось победить терроризм, минимизировать экстремизм, добиться мира, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.