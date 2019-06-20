Путин: Вопрос о создании единого государства с Белоруссией не стоит

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии сейчас не стоит, но интеграция двух стран продолжается.

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин еще раз подчеркнул, что вопрос о создании единого государства не стоит. Он напомнил о договоре 1997 года о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«Это союзное государство, не единое – это не одно и то же. С тех пор что-то не было сделано со стороны РФ, что-то – со стороны Белоруссии. Договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко, что вернемся к договору и при необходимости внесем коррективы. Правительственные экспертные группы сейчас этим активно занимаются», – сказал Путин.

В то же время, отметил он, за прошедшие годы было сделано многое на пути интеграции двух стран – в социальной сфере, в том, что касается социальных гарантий, свободы передвижений. Но президент выразил уверенность, что две страны могут и должны «сделать гораздо больше».

В начале июня Путин уже опровергал возможность объединении России и Белоруссии. «Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», – подчеркивал президент.