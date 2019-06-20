СК проверит зарплату обратившейся к Путину орловской учительницы

После обращения учительницы из Орла на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, сообщившей о низкой зарплате в 10 тыс. рублей, региональное управление СК начало доследственную проверку.

«Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе», – сообщается на сайте ведомства.

СК отмечает, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, учитель высшей категории из Орла сообщила, что ее заработная плата составляет 10 тыс. 764 рубля, ее коллега из Тверской области сообщила, что ее зарплата составляет 15 тыс. рублей.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит 20 июня. В этом году главе государства поступило свыше 1,5 млн вопросов.