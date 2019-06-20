Роскосмос представил новый спутник в Ле Бурже

На международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже представлен новый спутник, сообщил Роскосмос.

Спутник создан на базе новой платформы «Сапсан» и предназначен для съемки Земли в высоком разрешении (с размером пикселя на местности 90 см), передает РИА «Новости».

Планируемая полезная нагрузка – 100 кг. Сама спутниковая платформа имеет массу 120 кг.

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