Власти США стали требовать ссылки на соцсети при оформлении американской визы

Американские власти обязали иностранцев при оформлении визы в США указывать ссылки на свои аккаунты в соцсетях, соответствующие изменения уже добавлены в бланки заявлений.

Из-за сокрытия этой информации Госдеп грозит «серьезными иммиграционными последствиями», передает «Российская газета».

Отмечается, что США намерены таким образом отсеивать претендентов на визу, которые могут угрожать безопасности.

У заявителей также теперь спрашивают информацию о международных поездках за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты.