Лисин и Чубайс устроили перепалку в анекдотах

В среду между владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным и главой Роснано Анатолием Чубайсом разгорелся конфликт на заседании РСПП, который закончился обменом шутками.

Лисин рассказал, что Чубайс назвал себя на ПМЭФ «единственным правильным олигархом», когда все вокруг – неправильные. Чубайс в тот момент говорил о развитии возобновляемой энергетики и указал на «сопротивление некоторых олигархов», сообщает РБК.

Глава НЛМК подверг Чубайса критике, обвинив его в публичном «приклеивании ярлыков». Он попросил РСПП дать оценку таким высказываниям.

В среду вопрос обсуждался на заседании РССП в формате «дружеской беседы», сообщает источник портала.

Чубайс после заседания через СМИ ответил шуткой на обвинения Лисина.

«Умный мужчина не дает женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», – сказал он через своего представителя.

Лисин также решил отшутиться.

«На старый анекдот расскажу свежий. Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят сережки», – передал он свой ответ через представителя.