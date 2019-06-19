Мадуро назвал стоимость своего убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что попытка его убийства в августе 2018 года могла стоить около 20 млн долларов.

«Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа 2018 года, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 млн долларов», – сказал Мадуро, выступая перед военными, передает РИА «Новости».

Президент также выразил благодарность сотрудникам разведки и правоохранительных органов за отвагу и доблесть, которую они проявили, защищая его.

Напомним, попытка покушения на Мадуро была совершена 4 августа 2018 года. Тогда во время парада в Каракасе к трибуне, где был президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой.

Позже Мадуро обвинил в этом США и Колумбию, однако Вашингтон и Богота не признали своей причастности к инциденту.

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