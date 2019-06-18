Перед катастрофой пассажиров МН370 оставили без кислорода

Эксперты считают, что к гибели пассажиров Boeing 777 «Малазийских авиалиний» причастен командир воздушного судна рейса MH370 Захария Ахмад Шах.

По версии американского издания The Atlantic, самолет пропал после того, как перешел из зоны ответственности малазийских диспетчеров в зону ответственности их вьетнамских коллег. Попытки связаться с воздушным судном ни к чему не привели, однако данные со спутников показали, что борт, отклонившись от курса, продолжал полет на высокой скорости и большой высоте не менее шести часов. После этого самолет начал круто снижаться в пять раз быстрее нормального темпа и рухнул в Индийский океан.

Автор материала и бывший профессиональный пилот Вильям Лангавише пишет, что произошедшее нельзя объяснить ни системной, ни человеческой ошибкой.

«Ни компьютерный сбой, ни отказ системы управления, ни шквал, лед, удар молнии, попадание птицы, попадание метеорита, замешательство пилота, болезнь или несчастный случай на борту, бомба, война, божественное вмешательство – ничто не может объяснить траекторию полета», – уверен Лангавише.

По его словам, вероятность того, что самолет был захвачен злоумышленниками, очень маловероятна, так как им было бы необходимо точно знать момент, когда воздушное судно окажется вне юрисдикции малазийских диспетчеров.

По мнению члена группы экспертов, инженера Майка Экснера, во время полета самолет поднялся на высоту 12 тыс. метров, что близко к его границе возможностей. Экснер считает, что этот маневр привел к быстрой разгерметизации салона. Это повлекло за собой гибель пассажиров из-за нехватки кислорода. В то же время кабина пилотов была оснащена оборудованием, позволяющим значительное время продержаться в подобных условиях.

Предполагается, что это было сделано для того, чтобы пассажиры не могли помешать пилоту. Таким образом эксперты пришли к выводу, что самолет увел с курса, а затем намеренно направил в воду один из членов экипажа. Вероятнее всего, это был командир воздушного судна Шах.

Впрочем, в материале говорится, что малазийская полиция не стремится предавать огласке информацию о членах экипажа, поэтому возможные мотивы остаются загадкой.

Ранее сообщалось, что пилот пропавшего малайзийского самолета был активным сторонником местного оппозиционного политика, который за несколько часов до инцидента был приговорен к тюремному сроку за содомию.

Напомним, в марте 2014 года следующий из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту Boeing 777 резко спикировал в океан после снижения высоты до 1,5 тыс. метров (чтобы пропасть с радаров).