Температура воды в Черном море достигла рекорда

На Кубани температура воды в Черном море достигла рекордных отметок в 26 градусов, сообщили в Краснодарском краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам заместителя начальника центра Андрея Бондаря, причиной такого повышения температуры воды является продолжительная активность солнца. Высокие отметки за июнь превышают многолетние значения на 4-5 градусов, передает «Российская газета».

«Серьезное влияние оказывает ветровой режим, удерживающий прогретые поверхностные воды у побережья. В ближайшие несколько дней температура останется низменной. А дальше море может резко охладиться при смене ветра (апвеллинг), как это уже мы наблюдали в прошлом году», – отметил Бондарь.

По словам Бондаря, такое резкое снижение происходит довольно часто - ветер, дующий с берега, уносит теплые массы воды в море, а из глубины поднимаются более холодные слои, поэтому температура воды падает за считанные часы до 10-15 градусов тепла.

Сегодня, 18 июня температура морской воды колеблется в пределах 23-26 градусов – в районе Геленджика и Анапы зафиксировано 26 градусов, в Сочи – 24, а самая в Новороссийске – 23 градуса тепла.