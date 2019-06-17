СК не нашел в Роскосмосе организованной группы расхитителей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, из окончательного обвинения фигурантов дела исключили квалифицирующий признак «организованная группа», передает ТАСС.

«Следствие уведомило всех обвиняемых и их защитников о завершении следственных действий. Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Окончательно всем вменяется мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере, по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – рассказал собеседник.

Он отметил, что обвиняемые со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами дела.

Ранее был арестован третий фигурант по делу о хищении у госкорпорации 330 млн рублей.