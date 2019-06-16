Названы сроки возвращения в Москву 30-градусной жары

Со вторника температура в Москве начнет повышаться и в четверг снова окажется в диапазоне около 30 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если завтра еще температура вполне комфортная – +23-25 градусов Цельсия, то со вторника она начинает неуклонно повышаться: в среду – +25-28, а в четверг она опять будет в диапазоне около 30-градусной отметки», – передает его слова ТАСС.

Существенных осадков не ожидается, кратковременные дожди и грозы возможны только 18 июня.