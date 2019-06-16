Саратовец погиб в потасовке с девушками

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, вступившему с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщили в СУ СКР по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что инцидент произошел в ночь на субботу в круглосуточном магазине на улице Серова в Саратове, куда наведалась компания девушек. Одна из них бросила на пол упаковку от сигарет. 27-летний посетитель магазина сделал ей замечание и попросил поднять мусор. Завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, мужчина плеснул пивом в одну из девушек.

Ссора продолжилась за пределами магазина, где, как сообщили в ведомстве, агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары.

«Не осознавая степени опасности возникшей угрозы, мужчина продолжал выяснять с ними отношения. В этот момент одна из девушек нанесла ему ножом один удар в область спины», – говорится в сообщении.

Товарищи пришли на помощь раненому, пострадавшего отвезли в больницу, где ему экстренно провели операцию. Спасти мужчину не удалось. Установлено, что мужчина скончался в результате ранения с повреждением легкого.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленниц. В отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ей грозит до 15 лет лишения свободы.