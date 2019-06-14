Глава российского правительства Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами обязанности кураторства ряда российских регионов, сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

«Могу официально подтвердить, что Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов», – сказал Осипов ТАСС, комментируя соответствующую публикацию газеты «Ведомости».

Он также подтвердил достоверность распределения между членами кабмина обязанностей кураторства тех или иных регионов, опубликованный изданием. Осипов добавил, что премьер продолжит серию совещаний, посвященных развитию этих субъектов Федерации. Он напомнил, что одно из таких совещаний уже состоялось и было посвящено Туве.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил своим подчиненным из числа членов кабмина курировать несколько российских регионов «со слабой экономикой». Газета отмечает, что речь идет о 10 регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

Больше всего регионов досталось министру экономического развития Максиму Орешкину (республики Алтай, Карелия и Тува), первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – Адыгею, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев – Марий Эл, министр труда Максим Топилин – Алтайский край.