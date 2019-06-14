Задержан подозреваемый в нападении на калужскую журналистку

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на телеведущую ГТРК «Калуга», сообщили в региональном МВД.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Калуге по подозрению в совершении нападения на журналистку задержали местного жителя», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

По словам представителей МВД, патрулировавшие улицы полицейские увидели молодого человека, который был похож на фигуранта в ориентировке. Его задержали и доставили в опорный пункт полиции.

После задержания мужчина рассказал участковому, что действительно участвовал в конфликте с девушкой на пересечении улиц Чижевского и Московской в Калуге.

«В связи с выраженными особенностями в поведении задержанного, полицейский вызвал медиков, которые доставили гражданина в медицинское учреждение для проведения обследования», – добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Калуге телеведущую избил злоумышленник. Мужчина следовал какое-то время за девушкой по улице, а затем напал, выкрикивая оскорбления и нанося удары по лицу и телу.