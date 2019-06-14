Задержан подозреваемый в нападении на калужскую журналистку

Взгляд
14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
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Джонсон сделает Трампа более антироссийским

«Борис Джонсон мой друг», – неоднократно подчеркивал ТрампФото: Kevin Lamarque/Reuters
Определен наиболее вероятный преемник Терезы Мэй: голосование в британском парламенте показало, что следующим премьер-министром Ее Величества должен стать Борис Джонсон. Его победа огорчит многих в Европе, но сильно обрадует Вашингтон. Там до сих пор верят в идею англосаксонского союза, который управляет всем миром.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
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Брутальный юнисекс Range Rover Velar

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Шутку над Родиной большинство не оценило

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну. Подробности...
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            Задержан подозреваемый в нападении на калужскую журналистку

            14 июня 2019, 13:45

            Текст: Анастасия Норина

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            Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на телеведущую ГТРК «Калуга», сообщили в региональном МВД.

            «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Калуге по подозрению в совершении нападения на журналистку задержали местного жителя», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

            По словам представителей МВД, патрулировавшие улицы полицейские увидели молодого человека, который был похож на фигуранта в ориентировке. Его задержали и доставили в опорный пункт полиции.

            После задержания мужчина рассказал участковому, что действительно участвовал в конфликте с девушкой на пересечении улиц Чижевского и Московской в Калуге.

            «В связи с выраженными особенностями в поведении задержанного, полицейский вызвал медиков, которые доставили гражданина в медицинское учреждение для проведения обследования», – добавили в МВД.

            Ранее сообщалось, что в Калуге телеведущую избил злоумышленник. Мужчина следовал какое-то время за девушкой по улице, а затем напал, выкрикивая оскорбления и нанося удары по лицу и телу.


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