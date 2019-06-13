Суд ликвидировал «Партию пенсионеров России»

Верховный суд России ликвидировал по иску Министерства юстиции «Партию пенсионеров России» за неучастие в выборах в течение семи лет.

«Иск удовлетворен полностью», – сказано в карточке дела, передает ТАСС.

Председатель «Партии пенсионеров России» Николай Чеботарев, комментируя ситуацию, сообщил, что не собирается обжаловать решение суда. «Я не слышал об этом (о ликвидации партии – прим. ВЗГЛЯД), решения суда не знаю. Но ничего предпринимать не буду в связи с этим. Суд закрыл и закрыл, у меня хватает и без этого работы», – заявил он.

Напомним, в январе стало известно, что Минюст собирается ликвидировать партии, которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвовали в выборах.

Помимо «Партии пенсионеров России» исковые заявления о ликвидации направлены партиям «Народная партия «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз горожан».

По прогнозу главы ЦИК России Эллы Памфиловой, таким образом могут быть ликвидированы около трети партий.