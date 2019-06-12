Захарова отреагировала на обвинения в адрес России из-за разногласий между Трампом и его советниками

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России, Китая, Венесуэлы и КНДР, которые якобы информируют о разногласиях между президентом США и его советниками.

«Я три раза перечитала новость, настолько она невероятна: русские и другие плохие ребята распространяют дезинформацию о различиях во мнениях между президентом США и его ближайшим окружением. Серьезно?» – написала Захарова в «Фейсбуке».

Представитель МИД уточнила, что «наличие различий во мнениях между президентом и его окружением – признак наличия в стране демократического процесса», что и отстаивает Вашингтон.

Захарова также напомнила, что несколько недель назад Дональд Трамп публично назвал своего соратника Рекса Тиллерсона «тупым как камень», отметив, что «вряд ли это милое сравнение порождено единством во мнениях».

«Для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, Twitter Трампа ведет «фабрика троллей», а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус и Вован», – заключила она.

Ранее Захарова заявила, что международная политика США похожа на рабовладение.