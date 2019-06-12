Болтон назвал Россию источником слухов об администрации США

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия и ряд других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

«У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента [США Дональда Трампа] и его советников разногласия, – это можно видеть свободно», – приводит его слова РИА «Новости».

Болтон привел пример, когда министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сказал, что советники Трампа ведут его к конфронтации с исламской республикой. Других доказательств советник американского лидера не представил.

Слухи о многочисленных разногласиях в администрации США являются одной из самых излюбленных тем и американских СМИ в последние два с половиной года – с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.