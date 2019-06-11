Экс-глава управления СК арестован по делу о покушении на губернатора

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с местным предпринимателем, по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова.

Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, следствие предъявило Музраеву обвинение в теракте, совершенном по предварительному сговору группой лиц во главе с экс-главой СК, передает ТАСС.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 июня 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Музраева М. К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ, на два месяца, то есть до 10 августа 2019 года», – рассказала представитель суда.

Отмечается, что аналогичное ходатайство удовлетворили в отношении предпринимателя, который был задержан вместе с Музраевым.