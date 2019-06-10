Рыбаки на Сахалине выловили тело экс-мэра Шахтерска

Рыбаки в Тихой бухте обнаружили тело бывшего главы администрации Шахтерского городского поселения Сахалинской области Владимира Хапалова.

«Тело Хапалова обнаружили в субботу местные рыбаки, он был в спасательном жилете недалеко от своей лодки. По предварительной информации, следов насилия не обнаружено, не исключена версия сердечного приступа. Тело отправлено на вскрытие», – сообщил представитель управления СК по Сахалинской области ТАСС.

В 2010 году Владимир Хапалов был отстранен от должности главы администрации Шахтерска после возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Он обвинялся в нанесении телесных повреждений женщине-сторожу в здании администрации. В 2011 году Хапалов получил четыре года условно.