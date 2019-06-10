Орешкин начал переговоры с японским коллегой

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин начал переговоры с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который отвечает за экономическое сотрудничество с Россией.

Во встрече также принимает участие министр цифрового развития России Константин Носков.

Орешкин и Носков в воскресенье участвовали в министерской встрече стран G20 в Цукубе, передает РИА «Новости».

Японский министр поблагодарил российскую сторону за активное участие во встрече, передает ТАСС.

Орешкин отметил, что в 2018 году уже стали видны «конкретные результаты» плана сотрудничества, предложенного японским премьером Синдзо Абэ. Товарооборот между двумя странами за 2018 год вырос на 17%, кроме того, реализованы проекты в различных областях.

Сэко подтвердитл приверженность Японии плану двустороннего сотрудничества с Россией.