Life запустил портал о молодых героях Великой Отечественной войны

Портал Life в преддверии Дня Победы 9 Мая запустил проект, в рамках которого известные актеры становятся голосами молодых героев Великой Отечественной войны и рассказывают об одном судьбоносном дне из их жизни.

«В преддверии 9 Мая «Лайф» вспоминает тех, кто подарил нам мир и спокойствие. В ближайшие три дня будем делиться с вами историями о Великой Отечественной войне, без которых не было бы Победы. Известные актеры становятся голосами молодых героев и рассказывают об одном судьбоносном дне из жизни каждого из них», – сообщается на портале «9 мая. Life»

Первая история посвящена 23-летнему командиру минометных частей Павлу Гуревичу; текст читает Никита Ефремов.

Также в проекте можно услышать истории 19-летнего наводчика минометного оружия Михаила Борисова, 19-летнего десантника Петра Неживенко, 19-летней разведчицы и снайпера Анны Васильевой и 20-летнего командира стрелковой ротой Михаила Левина.