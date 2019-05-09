В киновселенную Marvel решили добавить гея

Сорежиссер кинокомикса «Мстители: Финал» Джо Руссо сообщил, что в одном из будущих фильмов киновселенной Marvel появится персонаж-гей.

Сам Руссо уже сыграл в фильме «Мстители: Финал» персонажа-гея, но сообщил, что предстоит выяснить, «кто еще гей». Он заявил, что гей-персонаж появится в одном из следующих фильмов франшизы, передает Fox News.