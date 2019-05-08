«Жилетку Вассермана» со взрывчаткой достали из пруда в Москве

Полиция извлекла самодельное взрывное устройство из Черкизовского пруда, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как сообщает Telegram-канал «112», «выглядит СВУ как жилетка Вассермана, только проводов побольше». При этом «в жилете с проводами обнаружены поражающие элементы».

«На месте работает группа разминирования», – говорится в сообщении.