Лондон опять заговорил о «бочковых бомбах» и «атаках на больницы» в Сирии

Глава МИД Великобритании Джереми Хант вновь вернулся к пропагандистским заявлениям о том, что российские и сирийские силы якобы несут ответственность за эскалацию военных действий в Сирии.

Он выразил обеспокоенность «эскалацией военных действий, предпринимаемых Россией и сирийским режимом в Идлибе», передает РИА «Новости».

Не приводя никаких доказательств, Хант заявил об «атаках на школы, больницы и спасателей» и даже о «первом за последние семь месяцев использовании бочковых бомб». По его словам, свыше 57 мирных жителей были убиты и свыше 150 тыс. покинули свои дома за последние дни.