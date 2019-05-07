В России разрешат укладку асфальта в дождь и снег

В России создан проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому ремонт дорог можно будет проводить в дождь, мороз и снег, сообщают СМИ.

Документ был разработан Научно-исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) по заказу Федерального дорожного агентства (Росавтодора), сообщает «Коммерсант».

Проект нового ГОСТа разработали по контракту за 8,9 млн рублей.

Согласно документу, ремонт можно проводить в мороз, дождь и снег, но запрещено укладывать асфальт при сочетании сильного ветра и минусовой температуры и во время ливней.

Неблагоприятными условиями для работы будет считаться температура от +5 до -10 градусов Цельсия весной и летом, от +10 до -10 осенью и зимой. В таких условиях асфальт для ремонта нужно будет перевозить с помощью тентованного траснпорта или транспорта с подогреваемым кузовом.