Балтийские страны захотели установить пошлины на российское электричество

Эстония и Латвия выступили за введение пошлин на импорт российской электроэнергии.

Как сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на чиновника министерства экономики Эстонии, введение пошлин запланировано на осень.

На сегодня российское электричество попадает на эстонский рынок через Литву. Цена такой электроэнергии вдвое ниже производимой предприятием Eesti Energia из сланца. Разница в стоимости зависит от налогов, которые необходимо платить в Эстонии, отмечается в сообщении.

Поскольку осенью, после окончания строительства атомной электростанции, прекращается торговля электроэнергией между Белоруссией и Литвой, российское электричество будет поступать в Балтийские страны через Латвию.

«По сути, этот тариф основан на расходах, которые возникают при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично ее смягчит», – сказал руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги.

Напомним, Литва приняла закон, который предусматривает запрет на поставки электроэнергии из Белоруссии в Литву после завершения строительства Белорусской АЭС.

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой для страны, а президент республики Даля Грибаускайте объявила станцию «российским геополитическим проектом».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Прибалтика пытается выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).