Финал инженерного чемпионата «CASE-IN» стартовал в Москве

В Москве начался финал VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в рамках которого 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана представят экспертам свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

«За семь лет чемпионат «CASE-IN» вышел на международный уровень и открыл новые направления, привлек десятки новых вузов и компаний ТЭК. Аудитория чемпионата качественно расширилась: теперь инженерные кейсы решают не только студенты, но и молодые специалисты и школьники. Это одно из главных достоинств проекта: он объединяет всю отраслевую молодежь в решении реальных практических задач», – заявил, открывая мероприятие, основатель и сопредседатель Оргкомитета чемпионата Артем Королев. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По словам заместителя министра энергетики Антона Инюцына, Минэнерго также проводит активную молодежную политику и к этой работе можно отнести целую линейку проектов – фестиваль #ВместеЯрче, дни открытых дверей на предприятиях ТЭК, молодежное всероссийское производственное совещание.

«Для нас важно, чтобы инженерно-технические профессии ТЭК продвигались среди учащихся и молодых специалистов. Мы систематизировали работу с молодежью на основе инициатив, предложенных компаниями ТЭК, техническими вузами России, и активистами, сформировали перечень мероприятий, которые призваны повысить престиж ТЭК и профильного образования. Планируем, что наша молодежная повестка охватит в этом году более двух миллионов человек во всех регионах России, а движущей силой станет сама молодежь», – сказал Инюцын.

В новом сезоне чемпионат «CASE-IN» вошел в платформу «Россия – страна возможностей». Заместитель генерального директора платформы Владислав Даванков акцентировал внимание на наставнической поддержке, которую получают участники чемпионата.

«В ходе отборочных этапов чемпионата проходили мотивирующие встречи участников с финалистами и победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Это очень эффективный формат, и мы планируем его расширять. Уверен, к «Лидерам России» присоединятся победители и других проектов платформы. Наше партнерство с чемпионатом «CASE-IN» только начинается. Осенью мы запустим следующую волну соревнований школьной и студенческой лиг. И что особенно важно в плане развития системы социальных лифтов, мы намерены организовать заочные этапы студенческой лиги для студентов из отдаленных регионов России», – уточнил Даванков.

В ходе торжественного открытия мероприятия прошла традиционная церемония включения в Зал славы «CASE-IN» 15 новых членов – участников, организаторов и экспертов, внесших значительный вклад в работу чемпионата.

Первый день финала «CASE-IN» продолжит защита инженерных кейсов по единой теме этого сезона «Цифровая трансформация»: команды представят решения реальных производственных задач по материалам ведущих российских компаний, выработанные всего за 10 дней. Защита решений кейсов пройдет по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтехимия, нефтегазовое дело, цифровой атом и электроэнергетика. Собственные соревнования пройдут для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК.

Решения команд оценит экспертная комиссия, в которую войдут представители компаний-партнеров чемпионата. Среди них: СО ЕЭС, «Алроса», Татнефть, Транснефтьэнерго, «Сибур Холдинг», Росатом, ФСК ЕЭС, МХК «ЕвроХим», Росгеология, «Майкромайн Рус», НЛМК, «Сибирский Антрацит», «Русал», «Русская медная компания», «ЕвразХолдинг», «Распадская Угольная Компания», «Сибирская генерирующая компания», «Кредо-Диалог», РусГидро, «Прософт-Системы», «Восточная Горнорудная Компания» и другие.

Во второй день финала, 31 мая, состоится финальная защита решений инженерных кейсов по направлению «Электроэнергетика». Также финалисты примут участие в закрытом дне карьеры «CASE-IN», где смогут встретиться с представителями крупнейших компаний ТЭК и МСК.

Кульминацией дня станет торжественное награждение чемпионов и призеров VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» с участием руководителей Минэнерго, Министерства науки и высшего образования, Росмолодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и других ведомств и организаций.

Победители получат звание лучших молодежных инженерных команд сезона «Цифровая трансформация» и Кубок «CASE-IN». Также их ждут приглашения на стажировку и практику от ведущих компаний ТЭК и МСК. Общим подарком станет «Rock MM» – традиционный ежегодный концерт для участников финала «CASE-IN» от компании «Майкромайн».