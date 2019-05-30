В странах Азии может появиться единая валюта

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад на экономическом форуме в Токио предложил странам Азии создать единую валюту, которую они смогут использовать в импортно-экспортных операциях.

«Если азиатские страны хотят сплотиться, им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта, потому что золото гораздо стабильнее», – заявил Мохамад, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, такую валюту следовало бы использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях между странами.

Мохамад также подчеркнул, что «при нынешней мировой системе обмена валют местные платежные средства подвержены внешним факторам и становятся объектом манипуляций».

Ранее министерство финансов США включило Малайзию в список стран, подозреваемых в манипуляциях с валютами.