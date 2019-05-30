Шойгу возложил цветы к могиле Рихарда Зорге в Токио

Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище «Тама» в Токио.

Рихард Зорге одним из первых сообщил о примерном времени нападения нацистской Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу Красной армии под Москвой, передает ТАСС.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году легендарному разведчику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Могила Зорге на кладбище «Тама» содержится в идеальном порядке, здесь установлен овальный камень из базальта с надписью на немецком и японском языках: «Рихард Зорге» и даты жизни.

На камне – плита из полированного черного мрамора с надписью на русском языке: «Герой Советского Союза Рихард Зорге», изображением медали «Золотая звезда» и лавровой ветви. Перед овальным камнем на мраморной плите – урна с прахом гражданской жены Рихарда Зорге Ханако Исии.

Напомним, в прошлом году из архивных документов японцы узнали о попытках властей скрыть правду о деле Зорге.

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