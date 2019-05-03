Рубль снизился по отношению к доллару и евро в начале торгов пятницы, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетом на следующий день на 10.18 мск вырос на 10 копеек и составил 65,53 рубля, курс евро – на 3 копейки, до 73,15 рубля, передает РИА «Новости».

При этом за первые несколько минут торгов на низколиквидном рынке доллар поднимался до 67 рублей, такой показатель был зафиксирован впервые с февраля 2019 года.

Отмечается, что цена нефти марки Brent утром показала снижение на 0,3%, до 70,56 доллара за баррель.