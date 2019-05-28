Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром изменяются разнонаправленно, при этом риски перебоев поставок сырья из Ливии и Ирана поддерживают рост котировок марки WTI.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,19%, составив 68,64 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 1,02% – до 59,23 доллара, передает РИА «Новости».

После серьезной распродажи на прошлой неделе котировки восстанавливаются на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Ираном, которая может поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока – источника большей части мирового предложения нефти.