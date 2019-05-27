Определились победители конкурса «РДШ – Территория самоуправления»

Победителями всероссийского конкурса «Российское движение школьников – Территория самоуправления», одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей», стали 100 команд школьников, которые получат путевку на тематическую смену во Всероссийском детском центре «Орленок».

Победители определялись из более 1 тыс. поданных во второй этап проектов, в котором экспертное жюри определяла лучшие инициативы по пяти критериям. Среди них: оригинальность идеи, значимость проекта в решении социальных задач, достижимость поставленной задачи, опыт команды и стадия реализации проекта, говорится в пресс-релизе организаторов.

Команды представили свои проекты в области добровольчества, здорового образа жизни, охраны окружающей среды, просветительской деятельности, сохранения исторической памяти и школьного самоуправления.

По итогам экспертной работы больше всего баллов набрал проект учащихся Нововаршавской гимназии Омской области по популяризации межнациональной дружбы, культуры и взаимоуважения. Проект предполагает работу по созданию в гимназии информационного и консультационного центра, обучение активистов методикам работы с межнациональными проектами и организацию площадки для эффективного межнационального диалога.

«В сотню лучших команд вошли школьники из 50 регионов России. Рекордсменом стала Кемеровская область – от нее в финал вышли 10 проектов. В число победителей вошли и команды, представляющие сразу несколько регионов. Так, в команду проекта «Прадедушкины медали» входят участники из Ростовской, Липецкой, Ленинградской, Смоленской и Волгоградской областей», – уточнил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Следи других популярных тем проектов – изучение истории своего города, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, организация детского досуга в селах и малых городах, популяризация молодежного предпринимательства, борьба с местными экологическими проблемами, увеличение доброго видеоконтента в интернете и другие.

«Мы больше полугода работали над своим проектом: придумывали логотип, думали над актуальностью, проводили акции. У нас нет большого опыта. Мы не думали об успехе. Но сейчас, когда увидели свою команду в списке финалистов, испытали радостный шок. Оказалось, что мы не зря работали почти весь год. Получили огромный опыт, да еще и поедем в «Орленок» знакомиться с другими участниками!» – поделился эмоциями лидер команды «Квант» из Великого Новгорода Глеб Горшенин.

Команды финалистов примут участие в образовательной смене в детском центре «Орленок» в августе этого года. Также за ними будут закреплены наставники, которые помогут окончательно доработать и в дальнейшем реализовать проект.

Прием заявок для участия в конкурсе «РДШ – Территория самоуправления» проходил с 4 октября 2018 года по 15 апреля 2019 года. По итогам заявочной кампании число регистраций школьников составило 19 тыс. 50. В течение полугода команды из пяти человек проходили образовательные блоки по проектной деятельности, компетенциям лидера, менеджменту и разрабатывали свои проекты, чтобы в апреле представить их на оценку экспертам во втором этапе конкурса.

С октября 2017 года конкурс проводит движение «Российское движение школьников» (РДШ). Проект направлен на выявление, поддержку и распространение лучших практик самоуправления, вовлечение учащихся в деятельность РДШ. Участниками конкурса могут стать граждане России, ученики 7-11 классов – активисты детского самоуправления.

Российское движение школьников (РДШ) – это общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года в соответствии с указом Президента России. Движение объединяет и координирует образовательные учреждения, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Сегодня в движение входят 8 тыс. школ и учреждений дополнительного образования во всех субъектах РФ – это 18% от общего числа школ. В федеральные и региональные мероприятия, проходящие под эгидой РДШ, вовлечены 200 тыс. школьников.

Работа РДШ в школах ведется по четырем основным направлениям – «Личностное развитие», «Гражданская активность», а также Военно-патриотическое и Информационно-медийное направления.