При крушении судна с учителями в Африке погибли 30 и пропали 200 человек

Жертвами крушения судна на озере Маи-Ндомбе стали не менее 30 человек, 200 человек считаются пропавшими без вести, сообщили власти города Инонго в Демократической Республике Конго.

Большинство из пассажиров судна – учителя. Они направлялись за зарплатой, при этом судно из-за состояния дорог в стране – единственный способ для них добраться до места назначения.

Спасены свыше 80 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.