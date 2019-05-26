Иран предложил подписать договор о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении, сообщает иранское правительство.

С этой инициативой Зариф выступил в Багдаде в ходе переговоров с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом. Встреча состоялась 25 мая. Также Зариф подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива, выступает за любые предложения по снижению напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

Ранее Иран также призвал исламские страны совместно противостоять США.