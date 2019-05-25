В России ответили на обидное заявление журналистки США об игре сборной

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев отреагировал на высказывания американской журналистки о том, что игра сборной в матче с США в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года была «абсурдной».

По его словам, российские хоккеисты посмеялись над ее анализом игры, передает ФАН.

«Мы прочитали сказанное американской журналисткой, и пошли дальше. В душЕ, наверное, посмеялись», – сказал тренер.

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Ранее журнаилстка The New York Times Джули Робенхаймер обвинила наставника российской команды в выборе «абсурдной модели» игры. Она описала тактику российской сборной как легкую атлетику: «Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно».

Между тем главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг ранее признался «Спорт-Экспресс», что является большим поклонником российского хоккея, а связка Гусев – Кучеров – это «прямо волшебство, эдакий фристайл».

Напомним, в четверг сборная России обыграла США в четвертьфинале мирового первенства со счетом 4:3. Соперником россиян в полуфинале станет сборная Финляндии.