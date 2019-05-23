Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской РЛС в норвежском Варде, которая может стать частью системы ПРО США, заявили в российском МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства России, есть все основания полагать, что американская РЛС в приграничном с Россией норвежском Варде может стать частью системы ПРО, передает РИА «Новости».

В Варде установлен американский радар «Глобус-2».

В феврале Норвегия заявляла о якобы произведенной «репетиции атаки» 11 российских Су-24 на норвежский арктический радар. «Атака» якобы была произведена 14 февраля 2018 года.