Шведские СМИ назвали поражение своей сборной от России унижением

Крупнейшее шведское издание Aftonbladet прокомментировало поражение своей сборной в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею от команды России, назвав результат игры «унижением».

Комментируя поражение своей сборной, Aftonbladet пишет: «Русские унизили «Тре крунур» («Три короны», хоккейное прозвище сборной Швеции). Решающая встреча с русскими. И «Тре крунур проиграли со счетом 4:7», цитирует издание «ИноСМИ.ru».

По версии издания, начался матч многообещающе: Швеция показала свою лучшую игру и после первого периода повела 1:0. Но затем русские раскрутили на полную мощность свою грозную атаку, и сине-желтые попросту рассыпались.

Сперва русские сравняли счет, затем повели 2:1, после чего Россия полностью разгромила «Тре крунур», и к концу второго периода счет вырос до 6:1, говорится в статье.

Капитан шведской сборной Оливер Экман-Ларссон оправдался за результат встречи, отметив, что «во втором периоде игра в обороне не сложилась», а центрфорвард шведов Антон Ландер прямо заявил: «Продули вчистую».

«Русские делают, что хотят, а Швеция трещит по швам», – согласился комментатор «Шведского телевидения» (SVT) Юнас Андерссон.

Чтобы выйти из группы победителем, в матче с Россией «Тре крунур» нужна была только победа. Поражение отбросило шведов на третье место в группе. Поэтому в четвертьфинале их будет ждать Финляндия.

Напомним, во вторник заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной России над соперниками из Швеции.