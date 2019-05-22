В соцсетях разгорелся конфликт из-за намерения осетин взобраться на гору в Ингушетии

Комитет Северной Осетии по туризму анонсировал двухдневное массовое восхождение на Столовую гору, однако в соцсетях местные жители воспротивились походу осетин на гору, расположенную в Ингушетии.

«С целью развития внутреннего туризма и популяризации активного отдыха среди населения республики 8-9 июня в Северной Осетии пройдет массовое двухдневное восхождение на Столовую гору (Мады хох) со стороны «Кавдоломита» и ночевкой на гребне (Львиная грива)», – сообщается в Instagram news_vladikavkaz.

В сообщении отмечается, то участники восхождения пройдут по одному из живописнейших каньонов Осетии, увидят ночной Владикавказ и поднимутся на саму гору, «которая стала настоящей визитной картой столицы Северной Осетии».

В комментариях раскритиковали этот призыв, напомнив, что гора находится на территории Ингушетии и попросив туристов чувствовать себя гостями при ее посещении. Подобные комментарии оставили несколько человек, которым ответили осетины, заметившие, что могут свободно перемещаться по стране.

Telegram-канал «Осетия» сообщает, что организаторы восхождения на Столовую гору у Владикавказа якобы стали получать угрозы в социальных сетях.

Министерство по национальной политике Ингушетии выступило с заявлением по ситуации, призвав не поддаваться на провокации.

«Призываем к сдержанности и не допускать проявления агрессии в публикациях, в комментариях, которые могут привести к межнациональной розни и вражде двух народов», – говорится в заявлении министерства.