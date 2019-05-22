Осужденный экс-министр Улюкаев решил развестись с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий восьмилетний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой, сообщили в окружении бывшего министра.

Источник сообщил, что «супруги Улюкаевы разводятся». Причина расторжения брака не уточняется, передает ТАСС.

Отмечается, что данный бракоразводный процесс «сильно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра».

Алексей Улюкаев женат вторым браком на Юлии Хряпиной. У них двое несовершеннолетних детей.

Между тем адвокат Улюкаева Виктория Бурковская рассказала, что экс-министр «не имеет жалоб на условия содержания».

«Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи», – рассказала она.

Напомним, Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в 2 млн долларов. При этом сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

В феврале министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что в новом здании ведомства в «Москва-Сити» появится портрет его предшественника Алексея Улюкаева, осужденного за взятку.