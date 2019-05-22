Названы вакансии с зарплатой до 500 тыс. рублей

Специалисты портала Работа.ру. назвали вакансии с зарплатой до 500 тыс. рублей в месяц.

На первом месте списка оказались батлеры – профессиональные управляющие домашним хозяйством; им готовы платить от 200 до 500 тыс. рублей в месяц, передает «Российская газета».

У соискателя должен быть опыт работы батлером в VIP-семьях более трех лет в Европе или Арабских Эмиратах. Он должен знать русский и английский языки, иметь опыт вождения более пяти лет.

В обязанности батлера входит управление домашним персоналом, организация и контроль семейных мероприятий и путешествий, а также составление бюджета расходов для поддержки домашнего оборудования.

Второе место в рейтинге занимает вакансия водителя с личным грузовым транспортом грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. Соискателю готовы предложить от 200 тыс. до 360 тыс. рублей. Перевозки должны проводиться по Москве и области.

Третье место заняла вакансия няни-воспитательницы, которую приглашают жить и работать в русскую семью в США. За работу соискательнице с педагогическим образованием предлагают до 300 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинге фигурируют вакансии мастера по ремонту телевизоров (100-210 тыс. рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (100-300 тыс. рублей).

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